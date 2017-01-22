В Киеве открылась мемориальная доска основателю ОУН, полковнику армии УНР Коновальцу

На стене дома по ул.Сечевых стрельцов, 24 в Киеве в воскресенье состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски полковнику армии Украинской народной республики (УНР), основателю и главе Провода Организации украинских националистов (ОУН) Евгению Коновальцу.

Как сообщает "Украинская правда", мемориальный знак был открыт в 12:00 на стене здания, где в 1918 году размещались казармы Галицко-Буковинского куреня (впоследствии - 1-го полка) Сечевых стрельцов.

Мемориальная доска авторства скульптора Александра Михайлицкого содержит барельеф Е.Коновальця в военной форме, ее сопровождает надпись "Полковнику Армии УНР Евгению Коновальцу (1891-1938), командиру Сечевых стрельцов, казармы которых находились в этом здании в 1918г".

"Мемориальную доску установили по инициативе Украинского института национальной памяти. После того, как священники УПЦ КП и УГКЦ освятили мемориальный знак, выступил заслуженный артист Украины кобзарь Тарас Компаниченко", - пишет издание.

Е.Коновалец погиб в эмиграции – в Роттердаме (Нидерланды) в результате теракта, организованного органами НКВД СССР.