Трамп заявил, что он не против мирных акций и ценит право людей выражать собственное мнение

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что уважает мирные акции протеста.

"Мирные протесты являются отличительной особенностью нашего демократического общества. Даже если я не всегда с ними согласен, я признаю право людей выражать свое мнение", - написал он в своем "Твиттере".

Ранее в воскресенье Д.Трамп также прокомментировал массовые протесты, выразив удивление: "Смотрел вчера протесты, и у меня сложилось впечатление, что только прошли выборы! Почему эти люди не голосовали?"