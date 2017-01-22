События

17:15 22.01.2017

Трамп заявил, что он не против мирных акций и ценит право людей выражать собственное мнение

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что уважает мирные акции протеста.

"Мирные протесты являются отличительной особенностью нашего демократического общества. Даже если я не всегда с ними согласен, я признаю право людей выражать свое мнение", - написал он в своем "Твиттере".

Ранее в воскресенье Д.Трамп также прокомментировал массовые протесты, выразив удивление: "Смотрел вчера протесты, и у меня сложилось впечатление, что только прошли выборы! Почему эти люди не голосовали?"

ВАЖНОЕ

А.Геращенко заявляет, что подозреваемых в покушении на него арестовали

Ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранение в зоне АТО

Президент присвоил звание Герой Украины Владимиру Жемчугову

Порошенко: некоторые силы работают над дестабилизацией и досрочными выборами, я этого не допущу

Боевики за минувшие сутки 33 раза обстреляли силы АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

11 человек погибли в результате торнадо в американской Джорджии, 23 ранены

В Киеве около 500 активистов соединили берега Днепра "живой цепью" по случаю Дня Соборности Украины

Трамп рассказал, что его инаугурацию посмотрели на 11 млн человек больше, чем вступление Обамы во второй срок в 2013 году

Депутаты и активисты заявляют о необходимости восстановить конструктивную работу Рады и программу законодательных действий

Жители Запорожья в честь Дня Соборности объединили берега Днепра, взявшись за руки на плотине ДнепроГЭСа

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА