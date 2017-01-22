События

17:03 22.01.2017

А.Геращенко заявляет, что подозреваемых в покушении на него арестовали

Подозреваемые в покушении на народного депутата фракции "Народный фронт" Антона Геращенко арестованы на два месяца решением суда в субботу, 21 января, сообщает сам А.Геращенко.

"Вчера вечером Шевченковский районный суд арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на мою жизнь на два месяца, без права внесения залога. При выборе меры пресечения суд учел как объем приведенных следователями и прокурорами доказательств о причастности к планированию и подготовке моего убийства, так и факт того, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован оккупационными властями Крыма и спецслужбами РФ для участия в подрывной работе против Украины, что, кстати, сделано уже не в первый раз", - написал А.Геращенко в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, обоим подозреваемым, в отношении которых возбуждено уголовное производство по ст.112 (покушение на жизнь государственного деятеля) Уголовного кодекса Украины, "грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения".

"Подозреваемые в организации моей ликвидации являются важными свидетелями организации планомерного и целенаправленного государственного терроризма со стороны РФ. Их жизнь должна быть вне опасности для того чтобы они помогли вскрыть диверсионно-террористическую сеть, продолжающую свою работу в Украине и предотвратить дальнейшие террористические акты против украинских журналистов и политиков", - добавил парламентарий.

А.Геращенко назвал 20 января 2017 года своим "вторым днем рождения" и поблагодарил главу СБУ Василия Грицака и сотрудников контрразведки, оперативных служб, спецподразделения "Альфа", "кто и днем и ночью работал для того, чтобы задержать опасных террористов и не дать им взорвать еще один автомобиль с очередной жертвой в центре Киева".

Как сообщалось, СБУ в пятницу раскрыла, задокументировала и на этапе выполнения предотвратила попытку покушения на жизнь государственного деятеля - народного депутата Украины. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории РФ. Впоследствии советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что речь идет об А.Геращенко.

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