Трамп рассказал, что его инаугурацию посмотрели на 11 млн человек больше, чем вступление Обамы во второй срок в 2013 году

Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что церемонию его инаугурации посмотрели на 11 млн человек больше, чем публичную церемонию вступления Барака Обамы во второй срок в 2013 году.

"Вау, появились телевизионные рейтинги: 31 млн человек смотрели инаугурацию, это на 11 млн больше, чем отличные рейтинги 4 года назад", - написал он в своем "Твиттере".

Д. Трамп также добавил: "Смотрел вчера протесты, и у меня сложилось впечатление, что только прошли выборы! Почему эти люди не голосовали".