События

15:17 22.01.2017

Депутаты и активисты заявляют о необходимости восстановить конструктивную работу Рады и программу законодательных действий

Народные депутаты, общественные активисты, участники национального круглого стола "Единство ради победы" призывают руководителей Украины, лидеров политических сил демократического направления вернуть свою деятельность в конструктивное русло и определить приоритеты своей работы.

"Мы приглашаем первых лиц государства... лидеров политических сил, фракций собраться и определить пункты, по которым мы будем двигаться далее, а общественность и моральные авторитеты будут контролировать этот процесс", - заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Левус в ходе заседания национального круглого стола "Единство ради победы" в воскресенье в Киеве.

По словам народного депутата фракции "Народный фронт" Сергея Высоцкого, сегодня необходимо восстановить конструктивную работу в Верховной Раде. "Необходимо выработать программу законодательных действий для демократических фракций", - отметил парламентарий.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники круглого стола намерены потребовать от всех патриотических сил Верховной Рады задекларировать свою преданность таким принципам, как продолжение курса на интеграцию в ЕС и НАТО, реформирование Вооруженных Сил Украины, деолигархизация, борьба с коррупцией.

"Курс на деоккупацию Крыма и Донбасса должен быть национальным приоритетом", - говорится в проекте обращения к лидерам парламентских патриотических сил - президенту Украины Петру Порошенко, лидерам партий "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Народный фронт" Арсению Яценюку, "Радикальна партия" Олегу Ляшко, председателю Всеукраинского объединения "Самопомич" Андрею Садовому.

Активисты предлагают провести национальный круглый стол в день годовщины трагедии на ул.Институтской 20 февраля. В этот день в 2014 году на этой улице были массово расстреляны участники Революции Достоинства.

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