Две тысячи человек во Франкфурте-на-Майне протестуют против нового президента США

Тысячи человек по всей Германии присоединились накануне к акциям протеста против президентства Дональда Трампа.

Самая масштабная демонстрация прошла во Франкфурте-на-Майне, где в шествии по центру города участвовали две тысячи человек, сообщила в воскресенье радиостанция "Дойче велле".

Собравшиеся, как и сотни тысяч вышедших на "марши женщин" по всему миру, выступали за защиту прав национальных меньшинств, слабого пола и за многообразие социальных групп.

В германской столице аналогичная акция состоялась перед посольством США в Берлине. "Демократы за рубежом" - подразделение Демократической партии, представляющее интересы проживающих за границей граждан США - выступили в качестве организаторов мероприятия, уточнили в правоохранительных органах Берлина.

В Мюнхене порядка 600 человек присоединились к шествию от здания американского генконсульства до центра города.

По данным полиции, все акции проходили мирно.

"Марши женщин" против нового президента США прошли в десятках городов мира. В шествиях участвовали сотни тысяч человек. В массовой демонстрации Вашингтоне, по некоторым данным, приняли участие около полумиллиона протестующих. Более 500 тыс. человек, по данным полиции, вышли на аналогичную акцию в Лос-Анджелесе.