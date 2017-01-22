Число жертв при сходе поезда с рельсов в Индии достигло 36 человек, десятки ранены

До 36 возросло число погибших в результате схода с рельсов пассажирского поезда на юго-востоке Индии, не менее 50 человек получили ранения, сообщили в воскресенье местные СМИ.

По их данным, число погибших, вероятно, продолжит расти.

Ранее сообщалось о 23 жертвах.

Поезд следовал из Джагдалпура в Бхубанешвар, на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш с рельсов сошли локомотив и восемь вагонов состава. Причины аварии устанавливаются.