События

07:02 22.01.2017

Трамп и его пресс-секретарь подвергли СМИ критике за освещение церемонии инаугурации

Резкой критике подвергли президент США Дональд Трамп и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер СМИ за подход к освещению инаугурации президента 20 января.

Д.Трамп, выступая в ЦРУ, подтвердил, что около 1,5 млн человек слушали его инаугурационную речь. Некоторые СМИ ране сообщили, что присутствовавших было значительно меньше, обвинив президента в том, что он "не может считать".

"Я выступал и видел, что на площади (перед Капитолием - ИФ) было, как представлялось, около миллиона, или полутора миллионов человек", сказал Д.Трамп на встрече с разведчиками.

Он добавил, что некоторые СМИ "показывали площадь так, как будто там вообще никого не было, и заявили, что Дональд Трамп не умеет считать".

"Да ладно, это все ничего, но это - ложь", - сказал президент. По его словам, передававшие неверные сообщения СМИ "были уличены" в этом, и они "дорого за это заплатят".

Ш.Спайсер на своем первом брифинге в Белом доме продолжил тему количества присутствовавших на инаугурационной речи Д.Трампа.

"Это была самая большая аудитория, которая присутствовала когда-либо на инаугурации", - сказал он, обвинив журналистов в "умышленно лживых сообщениях".

"Попытки принизить энтузиазм народа на инаугурации позорны и лживы", - подчеркнул он, и покинул зал, не дав возможности журналистам по традиции задать вопросы.

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