Боевики за минувшие сутки 33 раза обстреляли силы АТО – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки совершили 33 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

На мариупольском направлении, используя минометы, противник обстрелял Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому огонь вел и снайпер.

На донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

На луганском - из минометов боевики обстреляли Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку, Валуйское, и Новозвановку.