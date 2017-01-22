События

05:01 22.01.2017

На месте сгоревшего дома в Херсонской области обнаружены трое погибших - ГСЧС

В пгт. Великая Александровка во время тушения пожара обнаружены трое погибших мужчин, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме поступило на номер службы спасения в 08:53 субботы. Во время ликвидации пожара в одной из комнат обнаружено трех погибших: хозяина 1939 г.р. и двух мужчин 1965 г.р.

Пожар локализован в 9:00, ликвидирован в 9:35 на площади 6 кв. м.

После ликвидации пожара спасатели обследовали место происшествия. Вероятнее всего, что пожар произошел из-за неосторожности при курении. Установлено, что мужчины часто злоупотребляли спиртным, много курили.

На месте происшествия была задействована 1 единица техники и 8 человек личного состава.

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