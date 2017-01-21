События

21:23 21.01.2017

В результате ДТП в Мариуполе погиб боец ВСУ, другой в тяжелом состоянии госпитализирован – пресс-центр АТО

В результате дорожно-транспортного происшествия в Мариуполе один военный Вооруженных сил Украины погиб, другой госпитализирован.

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук, происшествие произошло в субботу. Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением.

Второй пострадавший находится в тяжелом состоянии.

С целью выяснения причин и обстоятельств ДТП проводится расследование.

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