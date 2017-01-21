События

21:11 21.01.2017

Житель Луганской области, ехавший в РФ, спрятал в топливном баке около 10кг "травки" - Госпогранслужба

Пограничники отдела "Дергачи" (Харьковская обл.) обнаружили около 10 кг марихуаны, которую гражданин Украины намеревался тайком провезти через госграницу в топливном баке, надеясь, что запах бензина не позволит служебным собакам унюхать наркотик.

"Во время погранично-таможенного контроля автомобиля Audi, который следовал из Украины через пункт пропуска Гоптовка, сотрудники Госпогранслужбы обратили внимание на чрезмерное волнение водителя - 38-летнего жителя Луганской области. Именно поэтому было принято решение провести совместно с таможенниками углубленный осмотр его машины. В ходе проверки сработала служебная собака Макс, натренированная на поиск наркотиков", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Более 50 полиэтиленовых пакетов с растительным наркотиком, герметично упакованных и перемотанныйх скотчем, плавали прямо в бензине в топливном баке. Происхождение "травки" хозяин объяснять отказался. По окончании процессуально-следственных действий задержанного передадут сотрудникам СБУ.

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