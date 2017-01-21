На фабрике мебели в Одессе возник пожар

Пожар на фабрике современной мебели "Энни" в Одессе произошел в субботу днем, спасатели оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет, сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На территории "Фабрики Энни" возникло возгорание кровли и помещения раздевалки на 2-м этаже цеха производственного здания на площади 200 кв.м. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. В 12:52 пожар локализован, а в 13:04 – ликвидирован", - говорится в сообщении ГСЧС.

В ликвидации пожара были задействованы 10 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава.

Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается, подчеркнули в ГСЧС.