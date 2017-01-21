Экспертиза подтвердила, что обнаруженные в "Жулянах" комплектующие относятся к ПТРК "Фагот"

Экспертиза подтвердила, что обнаруженные пограничниками в аэропорту "Жуляны" комплектующие относятся к противотанковому управляемому ракетному комплексу "Фагот", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в субботу.

Как сообщалось, 19 января в пункте пропуска аэропорта "Киев" (Жуляны) в ходе осмотра багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, пограничный наряд выявили 17 ящиков с грузом, на который не было каких-либо товаросопроводительных документов, они не были внесены в бортовой журнал.

В результате осмотра в трех ящиках были обнаружены комплектующие к ПТРК "Фагот". В остальных ящиках находились комплектующие к самолетам.

По факту обнаружения предметов военного назначения направлено уведомление в СБУ по регистрации в Едином реестре досудебных расследований признаков преступлений, предусмотренных ст. 201 УК Украины (контрабанда) и ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).