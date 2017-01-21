События

13:49 21.01.2017

В киевских маршрутках увеличилась стоимость проезда

В Киеве стоимость проезда в частных маршрутках увеличилась на одну гривню, но тарифы на проезд в коммунальных троллейбусах, трамваях и автобусах остаются прежними, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В сообщении отмечается, что частные перевозчики Киева инициируют увеличение стоимости своих услуг на одну гривню из-за повышения заработной платы водителям и другим работникам транспортных предприятий вследствие роста минимальной зарплаты в Украине.

"В это же время столичная власть работает, чтобы представить жителям хорошую альтернативу частным перевозчикам, улучшая качество услуг по перевозке в коммунальном транспорте", - заверили в КГГА.

Как отметил руководитель департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель, городские власти совместно с Всемирным банком и ЕБРР завершают разработку новой транспортной схемы столицы, что позволит сделать маршруты общественного транспорта более оптимальными и удобными для жителей.

"Кроме того, обновляется парк автобусов, троллейбусов и трамваев: в 2016 году было приобретено более сотни новых единиц подвижного состава коммунального общественного транспорта", - говорится в пресс-релизе.

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