Один украинский военный погиб в зоне АТО за сутки

Один украинский военнослужащий погиб в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погиб один украинский военнослужащий, раненых не было", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

Ранее о гибели одного военнослужащего сообщил пресс-центр штаба АТО.

По данным А.Мотузяника, на Луганском направлении минувшие сутки начались с вражеского обстрела в Станице Луганской. А во второй половине дня боевики обстреляли н.п. Сизое. Вечером же противник осуществил серию провокаций в Новозвановке – открывал огонь из пулемета, пытаясь спровоцировать ответные действия (всего 3 таких провокации). В целом за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 5 вражеских обстрелов.

На Донецком направлении боевые действия накануне велись во второй половине дня, в Зайцево и Авдеевке. В Зайцево противник непрерывно вел огонь больше часа. В Авдеевке произошло 2 перестрелки (около 4,5 часов). На других рубежах, в частности на Светлодарской дуге и в Донецком аэропорту, вчера было тихо.

На Мариупольском направлении боевики осуществили короткий минометный обстрел. Всего же зафиксировано 17 обстрелов.

"В отличие от предыдущих дней, вражеские провокации распределились равномерно по всему фронту. Таким образом, на приморских рубежах, в частности в Широкино, стало значительно спокойнее. Однако оккупанты начали стрелять в других местах, где боевые действия ранее велись довольно редко. Больше вражеских обстрелов вчера произошло в Гнутово. Это касается как Мариупольского направлении, так и всего района проведения АТО", - подчеркнул А.Мотузяник.

Он также сообщил, что через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на оккупированную территорию проследовали 4 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили 80 тонн продуктовых наборов для жителей Донецкой области.