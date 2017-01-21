События

12:43 21.01.2017

Российские военные, зная о визите Хуга, специально установили дополнительные посты и ложные знаки о минировании

Российское командование предпринимает меры для препятствования деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с целью сокрытия нарушений договоренностей об отводе вооружений, подчеркивает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"20 января командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ было заранее предупреждено о работе на участке ответственности полка первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга. С целью сокрытия мест расположения запрещенного вооружения и недопущения представителей миссии и журналистов в "запрещенные районы" были установлены дополнительные посты и ложные отметки о минировании местности", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке в субботу.

Как сообщалось, А.Хуг находится с визитом на Донбассе 18-27 января для ознакомления с ситуацией по безопасности вдоль линии соприкосновения.

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