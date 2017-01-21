События

12:09 21.01.2017

Синоптики прогнозируют ночные морозы в Украине и в основном дневной "плюс"

Погоду в Украине в воскресенье, 22 января, будет определять поле повышенного давления, существенных осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях местами туман. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северный с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, на востоке страны, в Черниговской, Сумской, Полтавской областях, в Карпатах и Закарпатье 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в восточных областях 2-7° мороза.

В Киеве без существенных осадков. Ветер северный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 января самая высокая температура днем была +8,1 в 2007 г., самая низкая ночью -26,5 в 1907 г.

23 января - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-9° мороза, в карпатском регионе, центральных и восточных областях местами 10-13° мороза; днем от 4° мороза до 2° тепла, в южной части местами 3-6° тепла.

В Киеве без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

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