Парламент Турции одобрил расширение полномочий президента

Депутаты турецкого парламента проголосовали за принятие комплекса поправок в Конституцию страны, направленных на расширение полномочий президента, сообщает в субботу агентство АП.

Законопроект, внесенный в парламент правящей Партией справедливости и развития, поддержали 339 депутатов, 142 члена парламента проголосовали "против".

Окончательное решение о проведении реформы основного закона Турции будет принято на национальном референдуме.

"Наш народ будет голосовать и сделает тот выбор, который, по его мнению, станет лучшим для Турции", - приводит агентство слова турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма.

Ожидается, что дата проведения всенародного голосования придется на период с конца марта по середину апреля этого года, отмечает АП.

В случае одобрения инициативы на референдуме полномочия президента Турции будут значительно расширены. Так, турецкий лидер сможет выступать в качестве главы исполнительной власти, назначать правительство, предлагать план бюджета и вводить режим чрезвычайного положения.

Кроме того, ряд изменений претерпит и правовой статус парламентариев. В частности, число депутатов в однопалатном представительном органе страны будет увеличено с 550 до 600 человек. При этом выборы в парламент будут проводиться каждые пять лет одновременно с выборами главы государства.