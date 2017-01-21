Киевская ОГА требует от перевозчиков обосновать существенное подорожание проезда в маршрутках

Киевская областная государственная администрация (ОГА) требует от пассажирских автоперевозчиков региона предоставить обоснование резкого подорожания проезда и призывает искать сбалансированное решение.

Как сообщила пресс-служба ОГА, об этом заявил глава Киевской обладминистрации Александр Горган во время совещания с автоперевозчиками и общественностью области.

По словам А.Горгана, несмотря на то, что в соответствии с действующим законодательством органы государственной власти лишены полномочий влиять на ценообразование тарифов на перевозки пассажиров, в стороне оставаться в такой ситуации Киевская ОГА не будет.

"Необходимо искать сбалансированное решение, которое учтет потребности как жителей Киевской области, так и перевозчиков. А не перекладывать проблемы на кошельки и плечи жителей Киевщины. Государственная власть области поможет найти компромиссное решение, приемлемое и для перевозчиков, и для общества", - подчеркнул А.Горган.

В областной государственной администрации отмечают, что треть трудоспособного населения Киевщины постоянно работает в столице, и от цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение их семей. "Подорожание тарифов на перевозку заберет около трети семейного бюджета", - отмечается в сообщении.