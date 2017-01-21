Cледующим шагом после регистрации будет избрание руководителя Общественного ТВ

Следующим шагом после регистрации 19 января ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" будет избрание его руководителя, сообщил министр информационной политики Юрий Стець.

"Теперь остается выбрать руководителя и наладить работу таким образом, чтобы Общественное вещание было именно для общества, удовлетворяло именно его потребности в надлежащем информировании", - цитирует Ю.Стеця пресс-служба Мининформполитики.

Министр напомнил, что Япония предоставит Украине техническое оборудование для общественного вещания. "Это даст нам возможность производить качественный продукт. Мы запланировали следующий шаг - повторную встречу будущего руководителя Общественного и представителей Японии, где будут обсуждены конкретные шаги по передаче оборудования и обучению специалистов по специальной программе, разработанной коллегами из Японии", - подчеркнул глава ведомства.