События

09:13 21.01.2017

В результате взрыва на овощном рынке в Пакистане погибли не менее 12 человек

В результате взрыва на овощном рынке города Куррама (северо-западный Пакистан) погибли, по меньшей мере, 12 человек, еще 35 получили ранения, сообщает Aljazeera.

Взрыв прогремел в субботу утром на многолюдном овощном рынке. Пакистанские правоохранители окружили район происшествия.

Заявлений об ответственности за взрыв не поступало.

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