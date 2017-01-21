В результате взрыва на овощном рынке в Пакистане погибли не менее 12 человек

В результате взрыва на овощном рынке города Куррама (северо-западный Пакистан) погибли, по меньшей мере, 12 человек, еще 35 получили ранения, сообщает Aljazeera.

Взрыв прогремел в субботу утром на многолюдном овощном рынке. Пакистанские правоохранители окружили район происшествия.

Заявлений об ответственности за взрыв не поступало.