В результате взрыва на овощном рынке в Пакистане погибли не менее 12 человек

В результате взрыва на овощном рынке города Куррама (северо-западный Пакистан) погибли, по меньшей мере, 12 человек, еще 35 получили ранения, сообщает Aljazeera.

Взрыв прогремел в субботу утром на многолюдном овощном рынке. Пакистанские правоохранители окружили район происшествия.

Заявлений об ответственности за взрыв не поступало.

Deadly blast rocks market in Pakistan's northwest, killing at least 20 and dozens are wounded https://t.co/aoE3pA2Q4f pic.twitter.com/d3LLjir7Mz