События

08:47 21.01.2017

Во Львовской области двое людей госпитализированы в реанимацию после взрыва газа в частном доме

Двое людей госпитализированы в реанимацию Стрийской центральной районной больницы в результате взрыва газа в жилом доме, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

По данным департамента, взрыв произошел около 19.30 20 января в одноэтажном доме по улице Ольги Кобылянской в райцентре Стрый.

Пострадавшие получили термические ожоги рук, ног, шеи и лица, их состояние медики оценивают как тяжелое.

Взрыв полностью уничтожил дом.

Причины взрыва выясняются.

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