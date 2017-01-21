События

08:17 21.01.2017

За 2 года в Киеве отремонтировано 75 бюветов и открыто 10 артезианских скважин – КГГА

За последние 2 года в Киеве было отремонтировано 75 бюветных комплексов и построено 10 артезианских скважин, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, на открытии бювета на просп. В.Лобановского.

П.Пантелеев отметил, что из почти 200 бюветных комплексов Киева два года назад не работала почти половина, а на текущий момент работает 161 бювет.

Согласно разработанной программе, к 2020 году все бюветные комплексы в Киеве будут исправно работать, а количество артезианских скважин вырастет на 25 единиц.

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