Боевики за сутки 25 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий погиб - штаб

За прошедшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-служба штаба АТО. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

На Мариупольском направлении боевики вели огонь по Широкино, Павлополю, Талаковке и Гнутово из гранатометов и стрелкового оружия, по Тарамчуку – из вооружения БМП, по Новотроицкому вел огонь вражеский снайпер.

На Донецком направлении боевики применяли минометы калибра 82 мм по окрестностям Новоселовки Второй, гранатометы и стрелковое оружие – по Авдеевке и Зайцево.

На Луганском направлении боевики вели обстрелы Новозвановки, Сизого и Станицы Луганской.