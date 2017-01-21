В Стамбуле из гранатомета обстреляли здание управления безопасности

В пятницу, 20 января, неизвестные совершили нападение на Стамбульское управление безопасности на улице Ватан с использованием гранатомета, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.

"На здание было совершено нападение с использованием гранатомета. Заряд попал в стену внутреннего двора здания управления безопасности. Погибших или пострадавших среди сотрудников нет", – сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин.

Кроме того, сообщается, что полиция начала "широкомасштабную операцию" для того, чтобы задержать преступника.