События

05:03 21.01.2017

В Стамбуле из гранатомета обстреляли здание управления безопасности

В пятницу, 20 января, неизвестные совершили нападение на Стамбульское управление безопасности на улице Ватан с использованием гранатомета, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.

"На здание было совершено нападение с использованием гранатомета. Заряд попал в стену внутреннего двора здания управления безопасности. Погибших или пострадавших среди сотрудников нет", – сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин.

Кроме того, сообщается, что полиция начала "широкомасштабную операцию" для того, чтобы задержать преступника.

ВАЖНОЕ

Печерский суд дал разрешение на проведение заочного расследования дела о госизмене Януковича

Один военный погиб в зоне АТО в пятницу, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции

Парубий подписал закон о допуске иностранных подразделений на территорию Украины для военных учений в 2017 г.

В оперативный резерв зачислены две трети военных демобилизованных в 2016г

Боевики обстреляли автобус на подконтрольной ДНР территории

ПОСЛЕДНЕЕ

В Вашингтоне в ходе протестов против Трампа арестованы более 200 человек - полиция

В День Соборности центр Харькова будет усиленно патрулироваться – полиция

Сенаторы утвердили Джеймса Мэттиса в должности главы Пентагона

Почти сто участников беспорядков задержаны в Вашингтоне - СМИ

В очередях на границе с Польшей более 600 автомобилей

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА