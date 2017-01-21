События

04:04 21.01.2017

В Вашингтоне в ходе протестов против Трампа арестованы более 200 человек - полиция

К вечеру пятницы по местному времени в Вашингтоне арестовано 217 человек, которые принимали участие в акциях против инаугурации Дональда Трампа, сообщил представитель столичной полиции.

Протестные выступления в городе продолжаются. Как сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс", (АП), в некоторых районах люди, стоя лицом к полицейскому оцеплению, скандируют "Нет Трампу".

Полиция Вашингтона в некоторых случаях применяет слезоточивый газ и перцовые баллончики в противостоянии с протестующими в центре города, демонстранты бросают в представителей правоохранительных органов кирпичи, бутылки с водой и куски бетона. В результате пострадали шесть полицейских, сообщает АП.

Вместе с тем, Д.Трамп, официально вступив в должность, в присутствии членов своей семьи, а также семьи вице-президента Майка Пенса уже подписал ряд указов.

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