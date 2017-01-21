В День Соборности центр Харькова будет усиленно патрулироваться – полиция

22 января, в День Соборности, обеспечивать охрану порядка во время массовых мероприятий в Харькове и области будут Нацполиция, Нацгвардия и курсанты Харьковского университета воздушных сил им.Кожедуба.

"Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 1400 граждан. Охрану порядка будут обеспечивать 450 полицейских и 50 военнослужащих Нацгвардии. Центральная часть Харькова в этот день будет усиленно патрулироваться. Помощь полицейским будут оказывать 80 курсантов Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, по случаю Дня Соборности в Харькове планируется возложение цветов к памятнику Шевченко и участие во всеукраинской акции «Ланцюг єдності».