События

01:40 21.01.2017

Сенаторы утвердили Джеймса Мэттиса в должности главы Пентагона

Верхняя палата Конгресса США в первый день президентства Дональда Трампа поддержала кандидатуру Джеймса Мэттиса на пост министра обороны.

Несколько часов ранее вступивший в должность главы Соединенных Штатов Д.Трамп подписал первые документы, среди которых был прошедший одобрение в Конгрессе закон, предоставляющий право генералу в отставке Дж.Мэттису занять пост шефа Пентагона.

Как передает корреспондент "Интерфакса", за кандидатуру Дж.Мэттиса проголосовали 98 сенаторов, еще один, выдвинутый на пост главы Минюста США Джеф Сешнс не голосовал. Таким образом, Дж.Мэттис в виде исключения возглавит Минобороны США, несмотря на то, что, вопреки действующим правилам: ранее семи лет с момента его ухода с военной службы.

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