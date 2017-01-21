Почти сто участников беспорядков задержаны в Вашингтоне - СМИ

Число задержанных в Вашингтоне в ходе беспорядков, приуроченных к инаугурации 45-ого президента США, приближается к одной сотне.

"Противостояние полиции с демонстрантами продолжается в Вашингтоне, задержаны почти 100 человек", - передает телеканал CNN.

Полиция округа Колумбия применяет слезоточивый газ и перцовые баллончики в противостоянии с протестующими в центре Вашингтона, демонстранты бросают в представителей правоохранительных органов кирпичи, бутылки с водой и куски бетона, сообщает Ассошиэйтед пресс,

По информации агентства, на улицах в центре Вашингтона собирались более 1 тыс. протестующих.

Ранее полиция американской столицы сообщала, что десятки человек были задержаны в результате беспорядков, которые произошли в Вашингтоне во время инаугурации Дональда Трампа, двое сотрудников полиции незначительно пострадали.