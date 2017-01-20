В очередях на границе с Польшей более 600 автомобилей

630 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Очереди зафиксированы в пунктах пропуска: "Ягодын авто" – 300, "Рава-Руська" – 150, "Краковец" – 130, "Устылуг" – 50 автомобилей.

В пунктах пропуска "Шегини", "Угрынив", "Смильныця" и "Грушив" очередей нет.

В пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией 40 автомобилей.

На границе со Словакией и Румынией очередей нет.