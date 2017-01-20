Все решения по "Укрзализныце" будут приниматься правительством коллективно, а МЭРТ будет только готовить их проекты - министр Кабмина

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявляет, что все решения касательно ПАО "Укрзализныця" будут приниматься правительством коллективно, а Министерство экономического развития и торговли будет только готовить проекты таких решений.

"Отныне все решения по управлению компанией и ее отчетности будут приниматься не Мининфраструктуры единолично, а Кабинетом министров, который является коллегиальным органом. На Минэкономразвития возложены только полномочия по подготовке проектов таких решений", - написал А.Саенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр отметил, что Кабмин, согласно действующему законодательству, был раньше и остается органом, который управляет корпоративными правами государства относительно "Укрзализныци", просто ранее часть функций, связанных с управлением этой компанией, была делегирована Кабмином Министерству инфраструктуры, а своим решением в среду Кабмин только отозвал эти делегированные функции.

По его мнению, изменения в устав компании "однозначно повысят прозрачность в ее работе".

Как сообщалось, 18 января Кабмин передал ПАО "Укрзализныця", которое ранее управлялась Министерством инфраструктуры, в управление правительства.