События

20:53 20.01.2017

Солдат-срочник погиб в воинской части в Николаевской области

Военнослужащий срочной службы погиб в воинской части в Николаевской области вследствие полученных из-за нарушений правил безопасности ранений, сообщается на странице Сухопутных войск Украины в Фейсбуке.

"20 января, около 16.30 в одной из воинских частей в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности получил ранения, не совместимое с жизнью, военнослужащий срочной службы", - говорится в сообщении.

Для выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командование воинской части совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят расследование.

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