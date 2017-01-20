Консультативная комиссия по отбору главы Нацполиции Украины утвердила регламент своей работы

Консультативная отборочная комиссия по проведению конкурса на занятие должности руководителя Национальной полиции Украины на заседании в пятницу утвердила регламент своей работы.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, регламент включает в себя общие положения работы, состав конкурсной комиссии, ее полномочия и порядок проведения заседаний. Также в регламенте определена процедура отбора кандидатов и прохождение ими интервью.

Согласно регламенту, все протоколы заседаний конкурсной комиссии будут опубликованы на официальных сайтах МВД и Нацполиции.

Кроме интервью, комиссия может применить факультативные методики проверки и оценки качеств кандидатов: анкетирование, дополнительное тестирование, проверка кандидатов на полиграфе; формы (бумажные и электронные) для облегчения и фиксации проведения интервью, сравнение качеств кандидатов.

Что касается порядка оформления результатов конкурса, то консультативная отборочная комиссия выбирает кандидатов, которые будут предложены министру внутренних дел, путем рейтингового голосования, принимая во внимание результаты интервью и другие критерии отбора. Соответствующее представление передается главу МВД, которого приглашают на момент объявления результата конкурса.

Как сообщалось, 14 ноября 2016 года Хатия Деканоидзе заявила о своей отставке с должности главы Нацполиции. Глава МВД Арсен Аваков принял ее отставку, исполняет обязанности главы Нацполиции ее первый замглавы Вадим Троян.

А.Аваков принял решение о проведении консультативного конкурса для действующих полицейских на замещение должности главы Нацполиции.

На эту должность подали заявки 64 человека, в том числе и.о. руководителя Нацполиции В.Троян, начальник киевского главка полиции Андрей Крищенко, начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В состав консультативной отборочной комиссии входит шестеро независимых международных и украинских экспертов.

Процедура отбора будет состоять из изучения поданных кандидатами документов, тестирования, а также собеседования с желающими возглавить ведомство. Путем голосования будут определены не более трех кандидатов, финальный список будет передан на утверждение министру не позднее 15 февраля 2017 года.