События

18:49 20.01.2017

Британский эсминец впервые за 10 лет зайдет в украинский порт – госсекретарь по обороне

Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон, который находится с визитом в Киеве, сообщил, что в этом году планируется заход в порт Одессы британского эсминца.

"Это будет первый за последние 10 лет визит в Украину корабля Великобритании", - цитирует М.Фэллона сайт Минобороны Украины.

Он подчеркнул, что Великобритания предоставляет помощь Вооруженным силам Украины. "Во время нашей встречи с министром обороны Украины мы имели возможность обсудить состояние реализации всех совместных проектов, а также приняли решение о дальнейшем расширении нескольких из них. В частности, речь идет о проекте привлечения инструкторов из Великобритании к подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также расширении этого проекта на все виды Вооруженных сил. Принято решение о продлении программы подготовки с апреля текущего года по март 2018 года", - рассказал М.Фэллон.

Госсекретарь по обороне Великобритании также проинформировал о расширении сотрудничества между Военно-Морскими силами обоих государств. По его словам, речь идет, в частности, об обмене визитами высшего командования ВМС.

"Великобритания остается преданной делу помощи Украине на пути к защите территориальной целостности и суверенитета. Мы будем заниматься вопросом продления санкций против Российской Федерации до момента полной реализации всех положений Минских соглашений", - заверил М.Фэллон.

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