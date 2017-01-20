События

18:38 20.01.2017

Мелания Трамп выбрала наряд от Ральфа Лорена на церемонию инаугурации

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания прибыла на церемонию инаугурации 45-го президента США в небесно-голубом костюме от Ральфа Лорена.

"Было очень важно для нас поддержать и отдать дань традициям американского стиля в этот момент", - говорится в заявлении, распространенном от корпорации.

На М.Трамп комплект из платья с юбкой-карандашом и укороченного кашемирового пиджака со стоячим воротником. Наряд дополняют высокие перчатки и туфли в цвет комплекта.

Старшая дочь Д.Трампа Иванка выбрала брючный костюм от Оскара де ла Рента белого цвета.

До этого момента продолжались дискуссии по поводу того, в наряде какого дизайнера появится в этот день М.Трамп, так как ряд известных модельеров отказались одевать будущую первую леди США в знак протеста против победы Д.Трампа на выборах.

ВАЖНОЕ

Один военный погиб в зоне АТО в пятницу, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции

Парубий подписал закон о допуске иностранных подразделений на территорию Украины для военных учений в 2017 г.

В оперативный резерв зачислены две трети военных демобилизованных в 2016г

Боевики обстреляли автобус на подконтрольной ДНР территории

Полторак выразил надежду, что обстановка в зоне АТО позволит не проводить мобилизацию

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ считает недопустимым политическое давление на НБУ

В Ривненской области задержана группа лиц, воровавших нефтепродукты через врезку в магистраль

В Словении, в родном городе будущей первой леди США, отпразднуют инаугурацию Трампа

Главы крупнейших компаний мира предостерегают Трампа от протекционизма

Британские специалисты проводят внешний аудит системы Минобороны по борьбе с коррупцией – Полторак

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалоны Полтава
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА