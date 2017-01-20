События

18:13 20.01.2017

НАБУ считает недопустимым политическое давление на НБУ

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) выступает против политического давления на Национальный банк Украины (НБУ) и блокирования взыскания в пользу государства долгов с бывших владельцев обанкротившихся банков, в отношении которых ведутся судебные разбирательства.

"НАБУ обращается к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой гарантировать независимость Национального банка и не допустить политическое давление, а также не принимать участия в блокировании восстановления справедливости и возвращения денег в бюджет", - говорится в заявлении НАБУ, переданном в агентство "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в заявлении, НАБУ с пониманием относится к мерам регулятора по оздоровлению банковской системы и поддерживает денежно-кредитную и монетарную политику Нацбанка. "Проведенная диагностика и стресс-тесты всех банков дали позитивный результат, поскольку разработаны индивидуальные для каждого банка программы устранения недостатков. Подавляющее большинство акционеров действующих банков приняли на себя обязательства по докапитализации, что позволит укрепить финансовую систему страны и ускорить восстановление кредитования экономики", - говорится в заявлении.

НАБУ сообщает, что в течение последних двух лет НБУ подал в правоохранительные органы 3,246 тыс. заявлений на общую сумму 248 млрд грн.

Участниками НАБУ являются 62 действующих банков, которые в целом охватывают более 90% активов рынка финансовых услуг Украины.

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