Один военный погиб в зоне АТО в пятницу, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции

Один украинский военнослужащий погиб в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины в пятницу, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети Facebook в сводке по состоянию на 18:00.

"По состоянию на 18:00 20 января 2017 года… в общей сложности зафиксировано 10 обстрелов. Один наш военный погиб", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую. На луганском направлении из тех же видов вооружения были обстреляны Широкино, Сизое и Станица Луганская.