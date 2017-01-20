В Ривненской области задержана группа лиц, воровавших нефтепродукты через врезку в магистраль

Сотрудники львовской полиции и военной прокуратуры Западного региона задержали в Ривненской области преступную группу из 8 человек, жителей Ривненской, Львовской и Полтавской областей, занимавшихся кражей нефтепродуктов, сообщил отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Полиция установила, что возле с.Ивановка злоумышленники установили врезку в магистральный нефтепродуктопровод и провели от нее отвод длиной в 4 км до своей базы, где нефтепродукты загружали в автомобили.

Всего в ходе во время оперативных мероприятий изъято почти 34 тонны нефтепродуктов.

Военная прокуратура Западного региона открыла уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.