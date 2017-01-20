В Словении, в родном городе будущей первой леди США, отпразднуют инаугурацию Трампа

В родном городе будущей первой леди США Мелании Трамп в Словении пройдут праздничные мероприятия по случаю инаугурации Дональда Трампа, сообщает в пятницу агентство АП.

В небольшом городке на востоке центральной части Словении - Севнице - запланированы три дня мероприятий и экскурсии для всех желающих увидеть, где провела свое детство М.Трамп.

Супруга Д.Трампа станет второй по счету первой леди США, которая была рождена за пределами страны. Первой была уроженка Британии Луиза Кэтрин Джонсон Адамс - супруга шестого президента Соединенных Штатов Джона Куинси Адамса.