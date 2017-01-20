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16:57 20.01.2017

Британские специалисты проводят внешний аудит системы Минобороны по борьбе с коррупцией – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак называет удачной программу развития добропорядочности по подготовке специалистов по внутреннему аудиту для украинского оборонного ведомства, сообщается на официальном сайте Минобороны.

"По нашей инициативе британские специалисты проводят внешний аудит нашей системы борьбы с коррупцией", - рассказал С.Полторак во время брифинга в Киеве в пятницу.

Министр поблагодарил группу иностранных стратегических советников и британского генерала Ника Паркера за помощь в реформировании Вооруженных сил Украины.

По его словам, подписание Украиной и Великобританией совместного заявления по вопросам развития сотрудничества в оборонной сфере подтверждает намерения оборонных ведомств продолжать сотрудничество, в частности, политический диалог, содействие в разработке концептуальных и доктринальных документов, в сфере киберзащиты, в военной разведке и т.п.

С.Полторак акцентировал внимание на продолжении сотрудничества в сфере учений, языковой и профессиональной подготовки.

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