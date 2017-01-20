События

16:08 20.01.2017

В оперативный резерв зачислены две трети военных демобилизованных в 2016г

В оперативный резерв Вооруженных сил Украины зачислены 58 тыс. из 75 тыс. военнослужащих, демобилизованных в 2016 году, количество офицеров запаса увеличилось до около 4 тыс. человек, сообщил заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук.

"В 2016 году Министерство обороны Украины освободило около 75 тыс. военнослужащих, призванных во время частичной мобилизации (7,7 тыс. офицеров и 67,3 тыс. солдат и сержантов), из которых свыше 58 тыс. зачислены в оперативный резерв. Активизирована работа по принятию на военную службу офицеров запаса. По сравнению с 2015 годом, количество принятых офицеров запаса увеличилась в 5 раз и теперь составляет около 4 тыс. человек, из которых более 2,5 тыс. назначены на первичные должности", - сказал О.Шевчук на брифинге в пятницу в Киеве

Он также проинформировал, что за последний год было подготовлено и назначено 1 тыс. 254 сержанта.

О.Шевчук также напомнил, что в ходе призыва на срочную военную службу ряды Вооруженных сил Украины пополнило около 16 тыс. военнослужащих. В этом году на срочную службу в ВСУ планируется призвать около 17 тыс. граждан.

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