Более 3 тыс. бойцов ВСУ подготовлены с привлечением британских инструкторов в рамках операции "Орбитал" – Полторак

Великобритания остается для Украины важным и надежным партнером и одним из приоритетных направлений дальнейшего практического сотрудничества между оборонными ведомствами стран является продолжение подготовки военнослужащих ВСУ в рамках операции "Орбитал", сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак.

"С марта 2015г более 80 британских инструкторов проводят тренинги. В рамках операции "Орбитал" подготовлено более 3 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. На первое полугодие 2017 запланировано провести 29 курсов по разным направлениям", - цитирует С.Полторака в пятницу пресс-служба Минобороны Украины.

Министр обороны Украины выразил благодарность государственному секретарю по вопросам обороны Великобритании Майклу Фэллону за качественную работу британских инструкторов, которые проводят тренировки украинских военных.

Он также проинформировал о решении расширить эту подготовку практически на все виды ВС Украины.