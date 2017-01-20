Полторак выразил надежду, что обстановка в зоне АТО позволит не проводить мобилизацию

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил надежду, что обстановка в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе позволит не проводить мобилизацию, но случае угрозы она будет объявлена.

"Надеюсь, что обстоятельства позволят не проводить мобилизацию. Мы просто планируем собрать контрактников. На сегодня в зоне АТО нет ни одного мобилизованного, там только контрактники", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

С.Полторак отметил, что на военную службу по контракту в 2016 году поступили почти 70 тыс. украинцев. Вместе с тем, глава Минобороны отметил, что в случае угрозы мобилизация будет проведена.