РФ нарушила Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности

Проведенная Украиной совместно с Канадой и Данией инспекция на территории Ростовской области Российской Федерации выявила нарушение Россией Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, заявляют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений Венского документа о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ", - сказал в пятницу агентству "Интерфакс-Украина" руководитель Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ подполковник Богдан Сеник.

Он напомнил, что главная цель инспекции заключалась в проверке, действительно ли Россия проявляет открытость и транспарентность своей военной деятельности, как это предусматривает Документ.

"Вблизи границы с Украиной формируется 150-ая мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 тысяч военнослужащих. Указанная информация была предоставлена инспекционной группе представителями Минобороны России. Обнародованная дата начала формирования дивизии - 10 января 2017г. Это противоречит информации, которую РФ предоставила государствам-участникам через официальную сеть ОБСЕ в ноябре 2016 года. В частности, Россия сообщила, что не планирует в 2017г увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 Венского документа от 2011 года", - отметил Б.Сеник.

Кроме этого нарушен пункт 10.3.3 документа, в котором отмечается, что в случае, когда такая информация не может быть представлена в ежегодном обмене военной информацией, эта информация будет предоставляться официальной сетью ОБСЕ за 42 суток до такого увеличения численности личного состава или начала такого увеличения.

По словам представителя Генштаба ВСУ, более детально о ходе инспекции и выявленных нарушениях в ближайшее время на брифинге проинформирует начальник Управления верификации ГШ ВСУ.

Также результаты инспекции будут доведены до государств-участников ОБСЕ в сроки, определенные Венским документом от 2011г, то есть в течение 14 дней после завершения контрольного мероприятия. В частности, официальный отчет о ходе инспекции указанного района будет распространяться по официальной сети ОБСЕ.