События

15:12 20.01.2017

В Запорожье перевернулась инкассаторская машина

В Запорожье перевернулась инкассаторская машина одного из банков, в результате ДТП госпитализированы два человека.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова, дорожно-транспортное происшествие участием инкассаторского автомобиля, перевозившего деньги одного из банков, произошло в четверг вечером в центре Запорожья - на пересечении улиц Лермонтова и Патриотическая

По данным пресс-службы, инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter столкнулся с легковым автомобилем Nissan X-Trail и перевернулся на бок. В результате аварии пострадали два человека: водитель банковского автомобиля и пассажир легкового.

"Водитель инкассаторского автомобиля и пассажир легкового авто получили травмы головы, их госпитализировали. На данный момент ведется следствие по установлению причин аварии, пока сложно установить виновника столкновения автомобилей", - рассказала Ю.Шеймухова.

По информации полиции, деньги, находящиеся в перевернутом инкассаторском автомобиле с места происшествия отправлены в банк другим инкассаторским автомобилем.

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