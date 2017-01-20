Великобритания заинтересована в наращивании уровня военно-технического сотрудничества с Украиной - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в ходе встречи с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Фаллоном призвал поднять двустороннее сотрудничество на более высокий уровень.

Как сообщила в пятницу пресс-служба СНБО, во время встречи собеседники обсудили намерения Российской Федерации увеличить свое влияние на мировой арене через дестабилизацию ситуации на Донбассе и на Ближнем Востоке.

Также А.Турчинов и М.Фаллон обсудили текущую ситуацию на востоке Украины. "Отдельное внимание стороны уделили обсуждению вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины согласно стандартам НАТО и углублению украинско-британского сотрудничества в военно-технической сфере", - сказано в сообщении.

По словам А.Турчинова, блокирование поставок летального оружия в Украину или технологий их производства в Киеве "считают стратегической ошибкой". "Ведь от украинского оборонного потенциала зависит безопасность Европы", - сказал он, добавив, что Великобритания всегда поддерживала Украину, "за что мы благодарны, но считаем, что настало время, когда наше сотрудничество должно подняться на более высокий уровень".

Секретарь СНБО отметил, что ситуация в мире требует последовательной и твердой позиции по противодействию терроризму и военной агрессии, без которой невозможно восстановить систему коллективной безопасности.

В свою очередь, М.Фаллон подчеркнул, что Великобритания заинтересована в увеличении помощи Украине. "Мы надеемся последовательно увеличить помощь и нарастить уровень военно-технического сотрудничества", - сказал он.

Также Н.Фаллон заверил, что позиция Великобритании в отношении санкционного давления на государство-агрессора остается неизменной. "Санкции против РФ нужны до полного выполнения Минских соглашений", - подчеркнул он, добавив, что конфликт в Украине остается в зоне внимания Лондона, и Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее демократическому пути.