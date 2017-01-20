Для обеспечения порядка на дорогах Украины необходимо более 900 камер фотовидеофиксации

Более 900 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД необходимо Украине для обеспечения порядка на дорогах страны, отмечают в Национальной полиции Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Нацполиции со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Константина Бушуева, шесть тестовых комплексов фотовидеофиксации с июля по октябрь прошлого года зафиксировали 1,3 млн фактов нарушений скоростного режима.

"Учитывая эту ужасную статистику, мы умышленно поставили на первое место скорость движения. Это именно та составляющая, на которую должны обратить внимание водители... Ведь очень большое количество правонарушений являются производными от скоростного режима", – подчеркнул заместитель главы Нацполиции.

По словам К.Бушуева, сейчас существует четыре возможных модели реализации процесса автоматической фиксации нарушений ПДД. Они предусматривают финансирование из государственного или местного бюджета, совокупно из государственного и местного, а также с применением схемы государственно-частного партнерства.

"Все поступления по штрафным санкциям должны расходоваться исключительно на обеспечение безопасности дорожного движения. Никаких других статей расходов не может быть рассмотрено в рамках реализации этого проект", – считает К.Бушуев.

Также он сообщил, что следующими шагами должно стать принятие соответствующего постановления Кабинета министров Украины о порядке функционирования автоматической системы, а также принятие ряда ведомственных нормативно-правовых актов МВД.

"Сегодня мы ожидаем от Верховной Рады лишь одного: принятия соответствующих законов", – отметил он.

По информации пресс-службы Нацполиции, в ходе "круглого стола" на тему "Как остановить эпидемию превышение скорости на дорогах Украины?" К.Бушуев презентовал наработки ведомства по внедрению системы автоматизированной фиксации превышения скорости и возможные модели реализации этого проекта.

По проектам, которые сегодня прорабатываются в Нацполиции, общее количество комплексов автоматической фиксации должно составлять 485 единиц в городах и 420 – на трассах государственного значения.

Комплексы фотовидеофиксации дают возможность фиксировать не только превышение скорости водителями, они также фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил остановки, стоянки, движение по полосе общественного транспорта, выезд на полосу встречного движения, движение через железнодорожный переезд, езду по тротуарам, пешеходным дорожкам и даже использование ремней безопасности.