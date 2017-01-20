Никто из украинских военных не пострадал за сутки в зоне АТО

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции никто из украинских военных не погиб и не был ранен, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших и раненых украинских военных не было", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

На луганском направлении, по словам А.Мотузяника, боевики значительно уменьшили количество обстрелов по всей линии соприкосновения в течение минувших суток.

"Единственным исключением было Крымское, которое оккупанты днем активно обстреляли из минометов и гранатометов. За полчаса враг выпустил 19 мин по нашим позициям. Ближе к полуночи боевики открыли огонь из гранатометов по Новозвановке. Все обстрелы носили преимущественно эпизодический характер", - сказал он.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло три вражеских обстрела, в том числе 2 – из тяжелого вооружения.

На донецком направлении, как сообщил спикер Минобороны, наблюдается относительно спокойная обстановка. Тяжелое вооружение боевиками не применялось.

"Тем не менее, враг провел ряд обстрелов в Авдеевке, используя при этом тяжелые пулеметы и гранатометы различных систем. Также режим тишины боевики нарушали на север от Горловки и на светлодарской дуге. Тяжелое вооружение при этом не применялось", - проинформировал А.Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 5 вражеских обстрелов.

На мариупольском направлении, по его словам, в течение суток боевики были активным исключительно на крайнем юге – в Гнутово, Водяном и Широкино. "Там боевики провели эпизодические обстрелы наших позиций как днем, так и ночью. Опять же, тяжелое вооружение противник не использовал", – рассказал А.Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 11 вражеских обстрелов.