Суд перенес рассмотрение жалобы защиты Ефремова на продление его ареста

Апелляционный суд г.Киева перенес на 27 января рассмотрение жалобы адвокатов экс- главы фракции Партии регионов Александра Ефремова на предыдущее продление ему Печерским районным судом г.Киева срока содержания под стражей до 22 января.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат А.Ефремова Андрей Смирнов, соответствующее решение было принято на заседании Апелляционного суда в пятницу.

При этом сам А.Ефремов не был доставлен в суд из Луганской области, где в настоящее время Старобельский районный суд Луганской области проводить подготовительное заседание по делу об обвинении А.Ефремова в ряде преступлений.

Как сообщалось, 17 января Старобельский районный суд Луганской области продлил главе фракции Партии регионов в Верховной Раде предыдущего созыва А.Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта.

А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

24 ноября 2016 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания для А.Ефремова до 22 января 2017 года.